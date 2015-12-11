Cumhurbaşkanı Erdoğan beşinci kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sabahki “Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri" açılış törenine katılımını iptal etmesinin sebebinin torununun dünyaya gelmesi olduğu öğrenildi. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ile damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın erkek çocuklarının dünyaya gelmesiyle Erdoğan, beşinci kez dede oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Erdoğan ailesinin erkek torunları gece İstanbul'da dünyaya geldi.

Berat ve Esra Albayrak çiftinin dünyaya gelen bebeklerinin Ahmet Akif ve Mahinur adlı iki kardeşi bulunuyor.