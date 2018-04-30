"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın maça çıkması için devrede"

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği karar siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıkladı.

Fanatik'te yer alan habere göre bu gelişmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman’ı aradı.

Fanatik'in haberinde siyah-beyazlıların başkanıyla görüştüğü ifade edilen Bakan Bak’ın "Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır" telkininde bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bak'a şu cevabı verdi:

“Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam."

Bunun üzerine Spor Bakanı Bak'ın da, “Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum” dediği ifade edildi.

Oda TV'de yer alan habere göre ise; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beşiktaş'ın maça çıkması için devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Kumpas var” demiş ve “Bu, futbol teröründen öte bir şey. Dikkat ettiyseniz hep kornerlerin orada oldu. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti” ifadelerini kullanmıştı.

"Gereğini yap"

Beşiktaş’ın bu kararının ardından siyaset arenası da hareketlendi. Beşiktaş’ın sahaya çıkmamasının olumsuz yansımaları olacağını düşünen siyasiler, karara müdahale etmeye çalıştı.

Odatv’nin kulislerden edindiği bilgilere göre; Spor ve Gençlik Bakanı Osman Bak, Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman’ı arayarak, takımın sahaya çıkmasını istedi.

Orman ise bu talebe “karar benim kararım değil camia da böyle istiyor” yanıtını verdi.

Bakan Bak, Orman’ın bu yanıtının ardından “Beyefendi böyle istiyor” karşılığını verdi. Bak, Erdoğan'ın olayların büyümemesi konusunda Beşiktaş'ın adım atmasını istediğini söyledi.

Bakan Osman Bak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı adres göstermesinin ardından, Fikret Orman, Erdoğan’la görüştü. Erdoğan, Orman’dan maça çıkılmasını istedi ve “Gereğini yap” dedi.

Kulislerde, Erdoğan’ın talebi üzerine Beşiktaş’ın 3 Mayıs’ta oynanacak maça yüksek ihtimalle çıkacağı konuşuluyor.