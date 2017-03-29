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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben faize karşıyım, faizler inmeli!

16 Nisan'dan sonra; Ekonomide, yatırımda ve istihdamda daha güzel bir Türkiye göreceğiz

29 Mart 2017 16:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel bir Türkiye için tabii ki evet" programında konuştu. Erdoğan "Bir gecede bu ülkede 7 bin 500 faiz uygulandı, belli bir azınlık için uygulandı. Ben faize karşıyım faizin iyice inmesi lazım" dedi. 

Erdoğan, "Ülkemizde pek çok kişi 16 Nisan'dan sonra ne olacak sorusunu soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermişsiniz. Söyleyeyim. Daha güzel bir Türkiye olacak" diyerek, "Ekonomide, yatırımda ve istihdamda daha güzel bir Türkiye göreceğiz" ifadesini kullandı

Erdoğan ayrıca "Şu anda 'hayır' diyene bakıyorum, kim hayır diyor? İmralı'daki terör örgütünün başı diyor. Kim diyor? Kandil'de şu anda terörist başları diyor. Ama şu anda ana muhalefetin başı onlarla beraber hareket ediyor. Bunu anlamak mümkün değil. Güzel bir sözümüz var bizim biliyorsunuz, kişi sevdikleriyle beraberdir" yorumunda bulundu.

Erdoğan, konuşmasının ardından Bakanlar Kurulu kararnamesini dinleyiciler önünde imzaladı:

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