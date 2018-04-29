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Cumhurbaşkanı Erdoğan: bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil-1

  Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı

29 Nisan 2018 16:31

 

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün dün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine \"Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır\" yanıtını verdi..
Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili bir soruya, \"Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil\" şeklinde yanıt verdi. 
Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili bazı tepkilerin ideolojik olduğunu söyleyen Erdoğan, \"İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor.\" dedi.


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