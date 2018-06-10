Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Muharrem, birinci çıkamazsan istifa edecek misin?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli'de düzenlediği mitingde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, İnce'ye "Sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin?" diye sordu.

Denizli'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, HDP'nin 1,5 yıldan fazladır Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, "53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor" diye konuştu.

"Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin?"

"Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik" diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin. Size bir dinletiyim. Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık. Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın."

Denizli'ye stat yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık" dedi.

"Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar Bay Muharrem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da açıkladığı kıraathane vaadini eleştiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'ye "Bu adamlar millet kıraathanelerini öğrenmemiş. 'Size kıraathanede kek versin, ben size fabrikada iş vereceğim' demiş. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde internet olacak, kitap olacak, burada kek, çay, kahvede olacak Bay Muharrem? Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar Bay Muharrem."

"Terbiyesiz, belgen var mı?"

Erdoğan, İnce'nin Cuma gecesi Kadıköy'de düzenlediği mitinge ilişkin "Tabanını bağırtıyor, 'hırsız Erdoğan' diye. Terbiyesiz. Kim bağırtıyor Bay Muharrem. Belgen var mı? Terbiyesiz. Man Adası dediniz, yargı 179 bin TL tazminata mahkum etti sizi. Milletim sizi sandığa gömecek" açıklamasında bulundu.