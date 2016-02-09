Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bölgedeki son gelişmelere ilişkin bugün saat 16.30'da başlayan güvenlik toplantısı devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecen olan toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve terörle mücadele meselesi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılacağı belirtildi.

