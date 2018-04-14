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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞBAKAN YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ 

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü

14 Nisan 2018 01:14

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı\'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz\'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı\'na geçti. Saat 20.45\'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı\'na geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım peş peşe Beylerbeyi Sarayı\'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
--Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım\'ın Beylerbeyi Sarayı\'ndan çıkışı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım\'ın Beylerbeyi Sarayı\'na girişi

13.04.2018 - 21.13 - Haber Kodu : 180413183

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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