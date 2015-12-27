T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan-Davutoğlu görüşmesi sona erdi

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin gündeminde 'terörle mücadele' vardı

27 Aralık 2015 19:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Mabeyn Köşkü'nde yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, "terörle mücadele dahil olmak üzere, gündeme ilişkin genel değerlendirmenin yapılacağı" açıklanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Mabeyn Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan ve Davutoğlu'nun resmi programlarında bulunmayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Saat 16.30'da başlayan görüşme, 18.30'da sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 saat süren görüşmede, terörle mücadele de dahil olmak üzere gündeme ilişkin genel değerlendirme yapıldı.  

ETİKETLER

erdoğandavutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24