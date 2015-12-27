Erdoğan-Davutoğlu görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Mabeyn Köşkü'nde yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, "terörle mücadele dahil olmak üzere, gündeme ilişkin genel değerlendirmenin yapılacağı" açıklanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Mabeyn Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan ve Davutoğlu'nun resmi programlarında bulunmayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Saat 16.30'da başlayan görüşme, 18.30'da sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 saat süren görüşmede, terörle mücadele de dahil olmak üzere gündeme ilişkin genel değerlendirme yapıldı.