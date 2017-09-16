Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti
16 Eylül 2017 21:49
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı\'nda Başbakan Binali Yıldırım\'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından da Başbakan Yıldırım Beylerbeyi Sarayı\'ndan ayrıldı.
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