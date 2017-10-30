Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilk resmi sefer de başladı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarım. Bu törenle Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız. İlk seferin gerçekleşmesiyle Londra'dan Çin'e kesintisi demiryolu bağlantısı kurulacak. Bu proje zahmetle, özveriyle, alın teriyle hayata geçirilmiş bir projedir.

Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahiptir. İşte 15 yıldır bu muazzam potansiyeli hayata geçiriyoruz. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası, İstanbul'a inşa ettiğimiz üçüncü köprü bunlardan bazılarıdır. Bakü-Tiflis-Kars projesinin etkinlik cazibesini artırdık. 1 milyon yolcu 6.5 ton yük taşıyacak. Projenin önemi, tarihi İpek Yolu üzerinde nakliyatçılarımız için avantaj sunacak. Çin'den gelen yük orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa ülkelerine ulaşacaktır. 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır Çin üzerinden.

Proje barış, güvenlik, istikrar, refah getirecek, insan ve bilgi hareketliliği ile gelişime katkı sağlayacaktır. Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP bunların örnekleridir.