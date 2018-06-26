Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'dan 267 bin 253 oy aldı

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti, Bağcılar’da aldığı oy oranıyla diğer partilere fark attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 267 bin 253, Muharrem İnce ise 174 bin oy aldı. Ayrıca geçen seçimlere göre Bağcılar’da nüfusun azalmasına rağmen AK Parti’nin oylarının arttığı dikkat çekti.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun açıkladığı geçici seçim sonuçlarına göre 1359 sandıkta oy kullanan 506 bin 91 ilçe sakininin, 225 bin 511 oyla en çok oy verdiği partinin AK Parti olduğu ortaya çıktı. AK Parti’yi sırasıyla 66 bin 247 oyla HDP, 64 bin 541 oyla CHP, 44 bin 383 oyla MHP, 26 bin 328 oyla İYİ Parti, 7 bin 65 oyla SP, 1085 oyla HÜDAPAR takip etti.

“CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 267 BİN 253 OY ALDI”

Cumhurbaşkanı adaylarından ise ilçede en çok oyu 267 bin 253 oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı belirlendi. 2. Sırada Muharrem İnce’nin 93 bin 275, 3. Sırada Selahattin Demirtaş’ın 52 bin 312 ve Meral Akşener’in 17 bin 569 oy aldığı belirtildi. Nüfusun 757 bin 162 olduğu 2015 yılındaki seçimlerde İstanbul’da AK Parti’ye en çok oy Bağcılar’dan çıkmıştı. 509 bin 576 seçmenin 264 bin 801’i AK Parti’ye oy vermişti. 2017’de nüfusu 748 bin 483’e düşen ilçede şu anki oy oranı ile AK Parti’ye desteğin devam ettiği belirtildi.

Yine, 2014 yılı yerel seçimlerde de Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 242 bin 245 oy alarak İstanbul’da en çok oy alan belediye başkanı olmuştu.

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