Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Başçı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dolardaki aşırı yükseliş sonrası Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın kendisiyle görüşme talebi olduğunu ve ikili ile ABD dönüşünde görüşeceklerini söyledi.

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu anda dolar, euro, faizi etraflıca ele alınca, burada faiz lobisinin malum çalışması var.

Son gelişmeler parite konusudur

Şu anda faiz lobisi veya dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler

TCMB Başkanı Erdem Başçı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın talepleri var, ABD dönüşü kendileriyle konuşacağız

Belirlenmiş tarih yok, ABD dönüşü gelecekle ilgili neler yapabiliriz oturup, konuşacağız

Dolar ise saat 13:40'ta 2.58'e kadar indi.