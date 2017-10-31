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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Ali Kan, Bakü, 31 Ekim, (DHA)- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi

31 Ekim 2017 16:12

Ali Kan, Bakü, 31 Ekim, (DHA)- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Hayette Erdoğan’a Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  Milli Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti.
Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumu ile bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüntü Dökümü:

Heyetlerearası görüşme

Erdoğan\'ın konuşması

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