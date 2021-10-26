Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan özel uçakla Azerbaycan’a gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılacak.

Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine gidecek.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımların ee alınması bekleniyor.