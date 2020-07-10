Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması çağrılarına "Bunların hepsi tezgâh" demişti

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mart 2019 tarihinde Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ifadeleri yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik çağrılar için "Bunların hepzi tezgâh" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da, 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından Ayasofya’nın ibadete açılması çağrılarıyla ilgili "Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diyeceksin. Büyük Çamlıca Camii’ni yaptık, 4-5 tane Ayasofya eder. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız" ifadelerini kullanmıştı.