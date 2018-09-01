T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan av sezonu açılışına katıldı: Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım

"Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın"

01 Eylül 2018 02:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin" dedi.

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kireçburnu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin."

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğanbalık sezonuaçılış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24