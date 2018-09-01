Cumhurbaşkanı Erdoğan av sezonu açılışına katıldı: Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin" dedi.

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kireçburnu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin."