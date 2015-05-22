Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin açıkladığı Merkez Türkiye projesini eleştirerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Kılıçdaroğlu 30 yıl sonrasına proje açıklıyor; kim öle kim kala... Ben bu projeyi başbakanlığım döneminde açıkladığım için çok fazla değinmeyeceğim" diyen Erdoğan, "Benim Maliye Bakanım var. İdi... Gerçi şimdi cumhurbaşkanıyım" dedi. Erdoğan'ın yaptığı gaf sonrası protokolde bulunan bazı bakan ve milletvekilleri kahkahaya boğuldu.

Miting meydanlarında ve açılış törenlerinde sıkça dile getirdiği "Biz Ferhat gibi aşkla dağları delerek çalışıyoruz" sözleri üzerinden de Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Son dönemde baktım Kılıçdaroğlu'da Ferhat Şirin hikayesi anlatmaya başlamış" diyen Erdoğan, "Aşk her kişinin değil, er kişinin işi" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın tamamı deniz üzerinde kurulu ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılış mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili Ordulular, Giresunlular kıymetli kardeşlerim sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün iki şehir için tarihi bir gün. Olmaz denilenin olduğu yapılamaz denilenin yapıldığı bir gün...

Başbakanlığım döneminde Sinop'ta havalimanı yoktu açtık. Kastamonu'da yoktu açtık. Samsun Havalimanını açtık. Ordu Giresun'u açıyoruz. Artvin Giresun arasına yapacağız. Artık bu millete hizmetkar olmanın hazzını duyuyoruz. Biz bu yol bu duygu ile çıktık. Yolları yaptık. yarım saatte ulaşımı sağladık. 2 saatte İstanbul'a ulaşacaksınız. Nereden nereye... Samsun Sarp arasını biz tamamladık.

Son dönemde baktım Kılıçdaroğlu'da Ferhat Şirin hikayesi anlatmaya başlamış. Aşk her kişinin işi değil. Er kişinin işi... SGK'da ne çektiğini bilmiyor muyuz? Bu oyunu bozmaya mecburuz. Bu havalimanı hayal bile edilemezken bunu gerçekleştirdik.

Göreve geldiğimizde 26 havalimanı vardı şimdi 54.'yü açıyoruz. 17 bin 600 KM yol ilave etti. Onlar 6100 km'yi 79 senede yaptı. Biz 12 yılda yaptık. Hızlı trenin adını bilmiyorlardı. Havalimanı ile birlikte hava taşımacılığında bu rakam rekor. Bakanım Binali Bey'e havayolu halkın yolu olmalı demiştim. O da süratle bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Biz yola çıkarken dik duracağız dikleşmeyeceğiz dedik.

Hakkari'yi de açacağız. 29. havalimanını. 2 yıl gecikmeli açıyoruz. Bölücü örgütün engellemeleri ile iş bu noktaya geldi. Biz bölücü örgütün desteklemesine rağmen havalimanını bitiriyoruz. Van'da musluklardan kan akıtıyolardı söyledik değiştirdiler. Çamur tamam da kan ne yahu... İstanbul'u bilenler bilir çamur bile akmıyordu.

Hakkari ile birlikte 55 oluyor havalimanı yakında 60'a çıkacak. Sevgili gençler İstanbul'da 150 milyon kapasiteli havalimanına da başladık. Buranın maliyeti 12 milyar avro... Ortada bir tablo daha var 25 yıl kira süreci var. 22 Milyar da ödeyecek. Bu bir sevki idare kabiliyetidir.

Kılıçdaroğlu 30 yıl sonrasına proje açıklıyor. Kim öle kim kala... Sayın Kılıçdaroğlu bu söylediklerimi Başbakanlık dönemine denk geldiğim için söylemeliyim. Biz 2023 için hedef koyduk. Milli Gelir 10 bin idi 2023'te 25 bin dolar. Bizim görevimiz bitmiyor. 2053'te farklı bir Türkiye, Malazgirt'in bininci yılı 2071'de de hedefimiz var.

Bizim Rabia'mı var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet....

Tek devletin anlamı çok farklı, çıktı paralel yapı devlet içinde devlet olmaya çalışıyor. Kaçıyorlar. Ama kovalayacağız. Başbakanlığım döneminde inlerine gireceğiz demiştim. Gereği neyse yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...