Erdoğan'dan HDP'li milletvekillerine: Türkiye'den kaçmaya başladılar; bunlar daha iyi günleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 376 evet oyu ile Meclis'ten geçmesiyle ilgili olarak, "Parlamentoda milletimizin dediği oldu" dedi. Erdoğan, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ı kastederek, "Arabalarında silah taşıyanlar şimdi Türkiye'den kaçmaya başladı" diye konuştu.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw, hakkında fezleke hazırlanan Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuba Hezer'in dokunulmazlık görüşmeleri öncesinde Türkiye'yi terk ettiğini öne sürmüştü. HDP ise iddiayı yalanlayarak, “Arkadaşların, Türkiye’yi terk etme amaçlı gitmeleri söz konusu bile değil. Grubun görevlendirmesi ile yurt dışındalar" açıklaması yapmıştı. Sarıyıldız da, "Kaçmadım. 10 gün sonra Türkiye'ye döneceğim" diye konuşmuştu. Rudaw, söz konusu haberinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Erdoğan, Karadeniz Turu kapsamında, memleketi Rize'nin ardından Artvin'in Yusufeli ilçesine gitti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Terörle mücadelede Rabbim bizleri bir an önce zafere ulaştırsın. Bunlarla mücadelede Allah’ın izniyle er veya geç zaferle bu iş noktalanacaktır. Şu andaki günler bunların iyi günleridir.

"Parlamentoda milletimizin dediği oldu"

"Parlamentoda milletimizin dediği oldu. Millet diyordu ki biz bu millete ihanet edenleri Türk milletinin parlamentosunda görmek istemiyoruz. Netice de bu da oldu. 376 milletvekilinin oyuyla bu iş gerçekleşti.

"Artvin'e yapılacak olan baraj

2019'da bütünüyle bitmiş olacak"

"Bugün burada bizler Çoruh havzası içerisinde Artvin ilimizin güzellikleri var. Bir tarafta Muratlı TBMM 85. Yıl Mili Egemenlik Barajı ve Hidroelektik Santrali. burası için iftihar meselesi.

"Bir diğer baraj inşaatı devam eden içeriği itibariyle mühendislik yapısı itibariyle çok çok farklı bir baraj. Telefirik sistemleri kurulmuş bir baraj. Yusufeli'nde ne var, Yusufeli bir değişim dönüşüm yaşıyor. Barajıyla ilçesiyle Yusufeli bir başka olacak. Denize nazır bir Yusufeli inşa ediyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum iş olsun diye söylüyorum. Bizler laf ola beri gele yok biz de talimat verilir, adım atılır ondan sonra da ortaya uygulamasıyla eserler çıkar. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri diyorum her zaman. biz eserlerimizle anılacağız.

"Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. 19 Mayıs 2019'da bütünüyle bitmiş olacak. Su tutması 2018. Ben o su tutma zamanını söylemek istemiyorum. Ben diyorum ki biz geldiğimizde her şeyimizle bitmiş olsun. 2016 bitti, 16, 17 üç senede bitmiş olacak. Bunlar rekor rekor.

"Çoruh havzası barajlar havzası. Tabii tüm bunlarla beraber Yusufeli zaten en güzel ilçesiydi ama şimdi çok daha güzel bir ilçe olacak. Bir defa şunu çok açık net söylüyorum. Biz hukuk devletinin içerisindeyiz. Hukuk devletinin içinde biz hakkı olanın hakkını zayi etmeyiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Şu yapılanlar kim için? Benim için değil biz bugün varız yarın yokuz, gidiciyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

"Eser, geride eser bırakalım. bu gök kubbede hoş bir seda bırakalım. Yarın lanetle anılanlardan değil rahmetle anılanlardan olmak istiyoruz. Muassır medeniyetler seviyesinde üste Türkiye'ye çıkaracağız. Batı bizi neden kıskanıyor? Bu barajlardan Yavuz Sultan Selim köprüsünden dolayı kıskanıyor. Batı niçin bizi kıskanıyor? Boğazın altından geçen Marmaray'dan dolayı geçiyor. Yıl sonuna kadar da Avrasya Tüneli bitiyor. Körfez geçişi, Osmangazi Köprüsü'nün son takviyesini de yaptık. Bir nevi kaynağını attık. Orhangazi'ye kadar 40 kilometrelik otoyolun açılışını yaptık. Cankurtaran Tüneli'ni hazırlıyoruz burada yakında o da bitiyor. Ne çile çekti bu Artvin, Hopa'dan Artvin merkeze çıkmak için ne çileler çekti. Ama şimdi Cankurtaran'dan girecek Artvin'e doğru yola koyulacaksın.

"12 tünel var burada. Her şey bu tünellerin içinde cereyan ediyor. HES'ler oralarda gizli, dışarıdan göremeyeceksiniz. Bu kadar para harcandı nerede bunlar, hepsi o tünellerin içinde. Dünya bunu hayranlıkla izleyecek. Buraları bunları nasıl yaptılar diyecekler. Artvinliye de bu millete de bu yakışır. Artvin'imizi ilçeleriyle beraber turizmde büyük destinasyon merkezi haline getirelim. Burası uluslar arası turizm merkezi haline gelsin, turistler burayta aksın. Müteahhite dedim sen buraya güzel yerel mimariye uygun otel yapacaksın dedim. Buraya güzel 5 yıldızlı bir otel. Müteahhit evet dedi. Bu da olacak inşallah. Yola çıktık 2002'nin kasımı, şuan da 2016'nın mayısındayız. Mayıs ayı bizim zenginlikler ayımız. İnşallah o günden bugüne nasıl bir Türkiye aldık şimdi neredeyiz. 230 milyon dolar geliri olan bir Türkiye'den 780 milyon dolar milli geliri gören türkiyeye ulaştık

"23.5 milyar dolar IMF borcu vardı. Bizimle dalga geçiyorlardı. Davos'ta konuştum onunla, Türkiye'yi yönetemezsiniz Türkiye'yi biz yönetiriz dedim. Siz paranızın taksidini alıyor musunuz? Kusura bakmayın bizim siyasi irademize müdale edemezsiniz dedim. Şuan da Türkiye'nin IMF'e borcu yok.

"İhracatımız 36 milyar dolardı 158 milyar dolara kadar çıktık, bu dedik yetmez. Daha da ileri gideceğiz. Eğitimde yapılanları gördünüz. Artvin'de üniversite var mıydı? Yaptık mı? Yurtlar vs bunlar da bir yandan yapılıyor mu? İlk orta lise tüm bunlar yapılıyor mu? Sağlıkta ne çile vardı Artvin'de, şimdi bunlar yapılıyor mu? Artvin - Rize bölge havalimanı yapıyoruz.

"Arabalarında silah taşıyanlar

şimdi Türkiye'den kaçmaya başladı!"

"Göreve geldiğimizde 26 havalimanı vardı. 29 tane daha ilave ettik. Şuan da 55 havalimanı var. Hakkâri'ye havalimanı yaptık havan topu attılar, roket attılar. Onun temsil ettiği parti parlamentoda terör estirmeye başladı. Tabutlarında arabalarında silah taşıyanlar şimdi Türkiye'den kaçmaya başladılar.

"Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla 79 milyon tek millet. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik.

"Paralel diye bir şey çıkmış. Bunlar şimdi terör örgütüyle omuz omuzalar. Ben paralel yapının içinde olan saf ve temiz kardeşlerime sesleniyorum. Bu yapı terör örgütüyle omuz omuza dolaşıyor. Tüm türkiye duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Yeni kabinenin mensuplarına da hatırtlatacağım. Ben cumartesi günü Artvin'deydim. Bu yusufeli için azami 3 yıl vereceğim. Talimatı verdik 3 yıl içerisinde bunu bitireceğiz.