Erdoğan: Toprak, uğrunda ölen varsa vatan, yoksa tarladır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'tek vatan tek milet' vurgusu yaparak "Toprak, uğrunda ölen varsa vatan, yoksa tarladır" dedi. Erdoğan, "Rengin şehidimizin kanından, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Ve bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatan. Ölen yoksa tarladır tarla. Ölen varsa vatandır. Rabiamızda gençler hep beraber, ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadelerini kullandı.

Antalya'daki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Hamdolsun, Antalya'yı yine, yeniden bir şantiye haline dönmüş olarak gördüm. Hükümetiyle, valiliğiyle, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle bu konumuna uygun hizmetlerle buluşturmamız gerekiyor. Bugünkü yatırımları bu doğrultuda atılmış adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sevgili Antalyalılar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Malum, Antalya son dönemde çok sık ziyaret ettiğim şehirlerin başında geliyor. Geçen kasımda G-20 zirvesi için Antalya’daydık. Geçen ay EXPO için buradaydık. Bugün hem toplu açılış hem EXPO 2016 Botanik Sergisi için yine buradayız. Antalya ülkemizin gözbebeği olmanın yanında bir dünya şehridir. Öyle ki, dünyanın tüm renklerini, güzelliklerini Antalya’da görmek mümkündür. Hükümetiyle, valiliğiyle, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle bu konumuna uygun hizmetlerle buluşturmamız gerekiyor. Bugünkü yatırımları bu doğrultuda atılmış adım olarak görüyorum.

"Bundan önceki yerel yönetim, yapılan hizmeti durdurma çabasına girmişti"

Çeşitli bakanlıklarımızın ve büyükşehir belediyemizin şehrimize kazandırdığı 841 milyon lira yatırım bedeli olan pek çok eseri hizmete açıyoruz. Az önce Başbakanımızın, bakanlarımızın ve başkanımızın ifade ettiği raylı sistem geliyor. Antalyamızın uzun zamandır beklediği hizmetti. Ama bundan önceki yerel yönetim raylı sistemden pek anlamaz. O yapılan hizmeti durdurmanın çabasına girmişti. 310 milyon liralık yatırımla raylı sistem hattının ikinci aşamasının açılışını yapıyoruz. Bugün test açılışını yapıyoruz. İnşallah sizler 1 ay sonra binmeye başlayacaksınız.

"Hamdolsun, Antalya'yı yeniden bir şantiye haline dönmüş olarak gördüm"

Şehir merkezi – havalimanı – EXPO arasındaki raylı sistem adeta rekor bir sürede tamamlandı. Büyükşehir belediyemiz tarafından alınan raylı sistem araçlarından ilk ikisini hizmete alıyoruz. Bir diğer önemli yatırım G20 ve EXPO vesilesiyle yapılan bağlantı yolları ve köprülerdir. Havalimanından gelirken hamdolsun, gerçekten Antalya’yı yine, yeniden bir şantiye haline dönmüş olarak gördüm. Belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

"Olimpiyatlarda netice elde edemedik"

6300 kişilik bir kongre merkeziyle Antalya yeni bir zenginliğe adım atıyor. Bunu niye diğerleri yapamadı? Neden? Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. 100 metrelik EXPO kulesi, biyoçeşitlilik müzesi, şakaik terası, Osmanlı bahçesi, restoranlar gibi pek çok bölüm yer alıyor. Hepiniz davetlisiniz ha, geliyorsunuz değil mi? 25 bin ağaç, 5 milyon çiçek, 150 bin çalı ile çok güzel bir görünüme kavuşturuldu. Antalya da inşallah bahçecilikte bir EXPO. İzmir’i dünya EXPO’su için aday gösterdik. Aynı şekilde Olimpiyatlar’da netice elde edemedik.

"Toprak, uğrunda ölen varsa vatan, yoksa tarladır"

Bizim Rabiamız var değil mi? Unutmuyoruz değil mi? Tek millet. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Abazası... İki, tek bayrak. Onların hepsi terör örgütlerinin paçavrası. Ve rengin şehidimizin kanından, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Ve bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatan. Ölen yoksa tarladır tarla. Ölen varsa vatandır. Rabiamızda gençler hep beraber, ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

"Şehrimize alt ve üstyapıyla girecek para ne biliyor musunuz?"

Antalya bu konuda ilk adımı atmıştır. G-20 zirvesiyle Antalya zirve yapmıştır. G-20’lerin bir numarası Antalya’da olmuştur. Antalya yeni Türkiye’nin öncü şehirleri arasındaki yerini şimdiden sağlama almaya başladı. Şehrimize alt ve üstyapıyla girecek para ne biliyor musunuz? 1,8 milyar lira. Biliyorsunuz, EXPO için kurulan tüm tesisler serginin bitiminden sonra hizmete devam edecek.

"Antalya, rahmetli Özal'ın ifadesiyle çağ atlamıştır"

Antalya rahmetli Özal’ın ifadesiyle çağ atlamıştır. Antalya’nın ulaşım altyapısı 4,3 milyar lira yatırım yaptık. Eski rakamlarla 4,3 katrilyon yatırım yaptık, sadece altyapı. Ulaşım projeleri, hızlı trenler vs. Artık Antalya sahilden ülkemizin Orta Anadolu’daki şehirlerine, hatta İstanbul’a kadar bağlanıyor. 2020’ye kadar bu hedefler gerçekleşecek.