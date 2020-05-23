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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

23 Mayıs 2020 15:57

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan anne, babası ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti. 

Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.  

Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden Erol Olçok'un kabrinde de dua etti.

Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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