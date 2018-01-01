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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ 

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk gününde anne ve babasının mezarını ziyaret etti

01 Ocak 2018 17:52

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk gününde anne ve babasının mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı\'daki konutundan saat 14.00 sıralarında çıkarak Karacaahmet Mezarlığı\'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret edip Tarabya\'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
-Mezarlıktan görüntüler
-Detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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