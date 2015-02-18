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Erdoğan'dan 'Neredesin Başkan' açıklaması: Meksika'dan 'niye sesiniz çıkmıyor' dedik, 3 saat sonra ses geldi

'Başbakan olunca Suriyelileri göndereceğim' diyenler bu ülkede başbakan olamaz'

18 Şubat 2015 13:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de üç Müslüman'ın öldürülmesinin ardından Meksika'da Amerikan Başkanı Barack Obama'ya "Neredesin Başkan?" diye seslenmesiyle ilgili olarak, "ABD'de üç kişi İslam karşıtları tarafından şehit edildi ses çıkmadı biz de Meksika'dan seslendik ne zaman sesiniz çıkacak? Bunlara sahip çıkmayacak mısınız? Üç saat sonra ses çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da, AFAD lojistik depolarının açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Van depremi üzerinden 24 saat geçmeden devlet ve STK''ların yardımları Van'a ulaşmıştı. Yıkılanların yerine yenisini yapmanın gayreti içinde olduk. Van'ı yeniden adeta ihya etmiştik. AFAD'ı güçlendirmek için 22 ilde lojistik merkezlerin açılışını yapıyoruz. TOKİ adeta yeni şehirler inşaa etti, bundan dolayı da iftihar duyuyoruz. Bunun kıymetini bilmeyenler olabilir biz at denize balık bilmezse halık bilir dedik. Şuanda bu merkezleri sayısı 27 ve diğerleri yıl sonuna kadar hizmete girecek. Bir afet anında yardım eli uzatılması mümkün olacak 99 depreminde yıkıntıların altında kalan bir devletten Türkiye ve dünyadaki bir afete müdahale edebilir bir duruma geldik.

Kardeşlerim, 12 yıl önce göreve geldiğimizde dönerler toplantısında verebildiğimiz destek 45 milyon dolardı şuan 4,5 milyar dolar oldu nereden nereye geldik. Veren el alan elden üstündür dedik ve güçlenerek yola devam etti. Bu tür felaketle karşılaştığımızda Rabbim uzanacak elden bizi mahrum etmesin.

 

'3 saat sonra ses geldi'

 

Biz bu mirası atalarımızdan aldık ve evlatlarımıza devredeceğiz. Bu mazlumların sesini dünyaya duyurmak için tüm gücümüzü kullanıyoruz. ABD'de üç kişi İslam karşıtları tarafından şehit edildi ses çıkmadı biz de Meksika'dan seslendik ne zaman sesiniz çıkacak? Bunlara sahip çıkmayacak mısınız? Üç saat sonra ses çıktı. Bizim ülkemizde Özgecan ile alakalı jandarma ve polis faili anında buldular. İşte şimdi yargı burada üzerine düşecek görevi yapacak ve faillere cezayı en üst düzeyde vermek zorundadır. Bu milletin vicdanın en azından bunlarda layığını buldu derler. Anne ve babasının bu olayda takındıkları tavrı şahsım, milletim ve ailem adına duygu ve hayranlıkla izledim çünkü her anne ve babanın bu tavrı sergilemesi mümkün değil. Sokaklara çıkıp istismar edenler önce kendilerine baksınlar.

Ayrıntılar geliyor...

 

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