Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi törenle karşıladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Scholz'un Başbakan olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının görüşülmesi bekleniyor.