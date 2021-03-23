Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Angela Merkel’in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

Türkiye’nin Ege’de ve Doğu Akdeniz’de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

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