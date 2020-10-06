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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

06 Ekim 2020 14:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ermenistan-Azerbaycan gerilimi ve AB-Türkiye ilişkisi ele alındı.

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