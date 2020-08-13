Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtmiştir. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.