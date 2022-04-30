Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB, PKK'yı belediyeye dolduruyor; bunların hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların tek derdi ülkenin yakın tarihindeki bir büyük ihanet olan 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri tekrar devlete doldurmak. PKK'yı işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı’na katılan Erdoğan, "Bay Kemal'in dediklerine bakmayın. Malum o CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdiyse zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal zannediyor ki artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık bu millet bunu yutmuyor. Artık akıllı sayaçların olduğu bir Türkiye'de olduğumuzu da bilmiyor. Bu akıllı sayaçlarla kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhur İttifakı olarak 2023 için durup dinlenmeden çalışacağız"

"Pazartesi günü hep birlikte Ramazan Bayramı'nın zevkini yaşayacağız. Sizlerin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bugünkü programımız, tüm teşkilatlarımızla bayramlaşmamıza vesile olmaktadır. Ülkemizin tüm illerindeki teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek, Cumhur ittifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız. Unutmayınız ki AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma azmini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızın gece gündüz çalışarak ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Şu an bu iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya geldi. Salgının gölgesinde geçen 2 yıl sonra bu yıl camiler doldu. Gönüllerin şenliği bir Ramazan yaşadık.

Cumhur İttifakı olarak 2023 için durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'nin sahibi de istikbal belirleyicisi de milletimizdir."

"Düne kadar pek çok ülkede insanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada bile gösteremiyordu"

"İstanbul'da 1994 yılında yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik. Ardından 2002'de, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Unutmayın Türkiye geliştikçe, büyüdükçe bölgemizin ve tüm dünyanın dikkatini üzerine toplamaya başladı. Daha düne kadar pek çok ülkede insanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada bile gösteremiyordu. Bugün Türkiye'nin adını bilmeyen, konumunu, stratejik önemini, başarılarını duymayan pek az kişi görebilirsiniz.

İnşallah yarın Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirerek tüm insanlığın ortak buluşma noktası haline getireceğiz.

Yıllarca bu ülkeyi dar bir alana hapsedip, terörden siyasete, ekonomiden komşularıyla ilişkilerine kadar kendi iç meseleleriyle uğraştırdılar. AK Parti'nin ülkemize armağan ettiği işte bu vizyon zenginliği tüm senaryoları bozuyor."

"Yapılamaz denilen ne varsa hepsini başardık"

"Demokratik reformlardan altyapı eserlerine kadar yapılamaz denilen ne varsa hepsini başardık. Geçmişte okulundan hastanesine, konutundan yoluna, elektriğinden suyuna kadar temel hizmet altyapılarının ya hiç olmadığı ya yetersiz olduğu bir Türkiye varken bugün birçok alanda dünyanın en gelişmiş devletlerinin dahi geride bırakan bir ülkede yaşar hale geldik."

"Artık akıllı sayaçların olduğu bir Türkiye'de olduğumuzu bilmiyor"

"Bay Kemal'in dediklerine bakmayın. Malum o CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdiyse zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal zannediyor ki artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık bu millet bunu yutmuyor. Artık akıllı sayaçların olduğu bir Türkiye'de olduğumuzu da bilmiyor. Bu akıllı sayaçlarla kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber."

"Faşist yüzünü hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça ortaya koydu"

"Biz büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Peki karşımızdaki muhalefet ne diyor? Bay Kemal son grup konuşmasında söylediği iki başlıkla nihayet baklayı ağzından çıkardı. İlk mesajını 'ya bana katılın ya yolumdan çekilin' sözüyle verdi. Böylece bu zat partisinin genlerinde zaten var olan faşist yüzünü hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça ortaya koydu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat ve özgürlükçü tavrın baştan sona yalan olduğu, riyakarlıktan başka bir şey yapmadığı ortaya çıktı."

"Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri kavgayla geçmiştir"

"İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetiniz gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir."

"Bunlar Gezici, bunların yeşil diye bir anlayışı yok, bu bizim anlayışımız"

"Bunlar Gezici, bunların yeşil diye bir anlayışı yok, bu bizim anlayışımız. Gerçek çevreci biziz. Bunların tek derdi, büyükelçilere iyi gözükmek. Almanya'da bizim elçiyi bakanlığa çağırıyorlar. Sorosçu Osman Kavala için. Biz geri mi kaldık. Bizim Dışişleri Bakanlığı'mızda onlarındakini çağırdı."

"İBB, PKK'yı belediyeye dolduruyor; bunların da hesabını soracağız"

"Bunların tek derdi ülkenin yakın tarihindeki bir büyük ihanet olan 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri tekrar devlete doldurmak. PKK'yı işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız."

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