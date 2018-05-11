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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisarspor Başkanı Eryüksel'i tebrik etti

ANKARA / DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'un başkanı Hüseyin Eryüksel'i telefonla arayarak tebrik etti

11 Mayıs 2018 16:14

ANKARA / DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası\'nda şampiyonluğa ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor\'un başkanı Hüseyin Eryüksel\'i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır\'da oynanan 56. Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor\'un başkanı Hüseyin Eryüksel\'le telefonda görüştü. Yönetim, teknik kadro ve futbolcular başta olmak üzere tüm ekibi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor\'a da önümüzdeki sezon için başarılar diledi.
Akhisarspor camiasının sevincini paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Eryüksel\'e tebrik telgrafı göndermişti.

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