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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA (1)

  - Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da yer aldı

24 Eylül 2017 17:49

 

- Erdoğan\'ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da yer aldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ-Özgür EREN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı\'da bulunan konutunda öğle saatlerinde çıkarak Sütlüce\'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı\'na geldi. Erdoğan\'ı burada Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ravza Kavakcı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı. Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleşen genel istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyunun çıkışı
- Erdoğan\'ın il başkanlığına girişi  
- Erdoğan\'ın karşılanması
 

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