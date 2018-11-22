Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararını açıkladığı gün Kocaman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" kararını verdiği Salı günü, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile görüştüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldiği belirtildi. Görüşmenin içeriği hakkında açıklama yapılmazken Erdoğan ve Kocaman'ın Demirtaş Demirtaş davasının görüşülüp görülmediği bilinmiyor.

Başsavcı Yüksel'in sorumlu olduğu Ankara Adliyesi'nde Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava görülüyor.

AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararının sorulması üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'in bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Terörü gelip de Türkiye'de dizginleyen hiçbir zaman AİHM olmadı. Terör devam etti. Yine aynı şekilde şu anda terör devam ediyor. Faturasını, bedelini ödeyen Türk halkı."