Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'a 'otağ' kuracak: 1071 metrekarelik 'cumhurbaşkanlığı köşkü' geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Bitlis'in Ahlat ilçesine yeni bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edileceğini söyledi. Sultan Alparslan'ın da bu bölgede 'otağ' olduğunu belirten Erdoğan, '1071 metrekare oturma alanlı, 5 dönüm bahçeli' bir yer yapacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

-Malazgirt'te zafere ulaştıran birlik ve beraberlik iradesi vatanımızın mayası, aziz milletimizin ve büyük Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Şanlı zaferin 947. yılı kutlu olsun.

-Sabah Ahlat'taydık. Tarihimizde çok önemli yeri olan Selçuklu Meydan Kabristanı'nı ziyaret ettik. Şu anda da maaşallah Malazgirt Ovasını görüyorum. Onbinler burada. Az önce resmi rakamı aldım. 75 bin kişi. Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapacağız. Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı yeri milli park ilan ettik.

"En büyük fethimiz gönüllerin fethidir"

-Fetih zulme karşı başkaldırının adıdır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt'te kazandığımız zafer bize Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursa ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt'te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.

-Gençler Selçuklu'ya, Osmanlı'ya sahip çıkın. Kurtuluş savaşına, cumhuriyete sahip çıkın. 15 Temmuzu asla unutmayın, unutturmayın.

-Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır ne Afrika ne Orta Asya kalır ne Balkanlar ne Kafkasya kalır.

"Eksikler yok mu, yanlışlarımız yok mu; elbette var"

-Eksikler yok mu, yanlışlarımız yok mu; elbette var. Hatasız ve noksansız olan sadece yüce mevladır. Önemli olan istikameti kaybetmemektir. Diğerleri halledilir.

Ayrıntılar geliyor...