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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e 4 kilometre kaldı; Elhamdülillah iyi gidiyoruz

"Rahat durmazsanız, sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız dedik"

11 Mart 2018 19:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'e 4 kilometre kaldığını belirterek, "Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım. 3300 terörist etkisiz hale getirilmişti. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz" dedi.

Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl ki, El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometre karelik alanı gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi evlerine döndü. Biz işgalci değiliz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detayları şöyle:

- Gündüz gece yürümeye var mıyız? Sakarya yola çıktığımız günden bugüne bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Yalnız yürümedik bu yolda. Hep sizinle beraber yürüdük. Yine bundan sonra beraber yürüyeceğiz.

- Kardeşlerim, mart 2019 mahalli seçimler hazır mıyız? Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri, hazır mıyız? Bu bir kırılma noktası. 2019'daki bu iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor.

- Ben burada sizden bugün bir şey istiyorum. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Beşer planında hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik.

- Afrin'deyiz, niye Afrin'deyiz. Teröristlere biz dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız, sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız dedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te boğduk mu?

- Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım. 3300 terörist etkisiz hale getirilmişti. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz. 

- Nasıl ki, El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometre karelik alanı gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi evlerine döndü. Biz işgalci değiliz.

- Biz sadece ülkemize yan bakan teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de yine Afrin'de o teröristleri askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucumuzla ve sağolsunlar çok ciddi bir mücadele ile ÖSO ile beraber kovalıyoruz. 

 

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