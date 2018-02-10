Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonunda 1 helikopterimiz düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 1 helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinden alıntı yapan Erdoğan, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, düşen helikoptere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "2 helikopterden birisi düşmüştür, iki şehidimiz var. Nasıl düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil yok" dedi.

İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.

"Hiç merak etmesinler"

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.

"Az önce bir helikopterimiz düşürüldü"

Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.

Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte öyle devam edecek. Yani, bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar, o STK'sıyla yola devam eder."