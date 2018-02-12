Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz an bu millet hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler'deki lastikçi esnafının 'Bizi de götür Afrin'e başkanım' sözleriyleriyle ilgili olarak "Afrin dediğimiz an bu millet hazır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndükten sonra Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderken İskitler'de lastikçi esnafını ziyaret etti.

Esnafın hep bir ağızdan "Bizi de götür Afrin'e başkanım. Hazırız. Allah'ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz" sözleri üzerine Erdoğan, "Evvelallah Kemal'in takımı bir tarafa herkes ‘Bizi de Afrin'e götür' diyor. Bu millete nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" dedi.​

Bunun üzerine dükkanda bulunan esnaf, "Hazırız başkanım" diye Erdoğan'a karşılık verdi.