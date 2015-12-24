Erdoğan: Afganistan'daki askerlerimiz görevlerine devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava sıcaklığının eksi 1 derece olması dolayısıyla Ak Saray içerisinde yapılan resmi törenin ardından konuğu ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından gerçekleşen basın toplantısında dostluk vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Afganistan çok ciddi yaralar aldı. Bunların iyileştirilmesi için adımlar attık atmaya devam ediyoruz. Afganistan'daki askerlerimiz görevlerine devam edecek.

Türkiye'nin Afganistan'ın güvenlik ve kalkınma alanındaki çalışmalarını gözden geçirdik. Biz Afganistan'ın alt ve üst yapısında girişimcilerimizle yer almaya devam edeceğiz. Afganistan ile dayanışmamız artarak devam edecek.

Afganistan'ın derdi Türkiye'nin derdidir. Afganistan'ın başarısı da Türkiye'nin başarısıdır.

Afganistan uluslarası toplumun desteğiyle her alanda ciddi ilerlemeler kaydetti. Uluslararası toplum geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamamalı ve Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır. Kalıcı iç barış ve huzurun temini için, sayın Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen çalışmaları titizlikle takip ediyorum. Afganistan’a kalkınma, kapasite artırımı ve güvenlik konusunda destek olmayı sürdüreceğiz.

Başbakan olduğum dönemde şahsi girişimlerimle de Afganistan-Pakistan-Türkiye olarak üçlü bir zirve gerçekleştirdik, bunu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Afganistan’ın geleceği çok daha aydınlık, çok daha müreffehtir. Afganistan, Pakistan ve Türkiye olarak özellikle terörle mücadele konusunda atacağımız adımlar hepimizi rahatlatacaktır.