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Cumhurbaşkanı Erdoğan, af yetkisini bugüne kadar 3 kişi için kullandı

Son iki yılda 636 kişi için af başvurusu yapıldı

10 Mart 2017 19:33

Adalet Bakanlığı’na son iki yılda 636 kişi için yapılan af başvurusundan 6’sı, Cumhurbaşkanlığı makamına iletildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunlardan üçünü yetkisini kullanarak affetti. Affedilen hükümlülerden birinin bitkisel hayat durumunda olduğu ve ’silahla yaralama’ suçundan, gözde ışık hissi olmayan hükümlünün ise ’yağma, yağmalamaya teşebbüs, tehdit ve tefecilik’ suçundan, felç durumunda bulunanın hükümlünün de ’bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçlarından hükümlü olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilme talebi ile yapılan başvurular hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine cevap verildi.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın imzası ile verilen yanıtta, bakanlık kayıtlarının incelenmesinden, 10/08/2014 ila 06/04/2016 tarihleri arasında hükümlüler tarafından affedilme talebine ilişkin olarak 636 başvurunun yapıldığı, başvurulardan 6’sının Cumhurbaşkanlığı makamına iletildiği ve Cumhurbaşkanının bu başvurularından 3’ünde af yetkisini kullandığı ifade edildi.

 

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