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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl resepsiyonuna da katılmadı!

Bahçeli dün düzenlenen 2 programa da katıldı

06 Eylül 2017 10:59

Dün sabahki Adli Yıl açılış törenine katılmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen resepsiyona da gitmedi.

Gündüz törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşamki resepsiyona katılmazken, MHP lideri Devlet Bahçeli her iki programa da katılım göstermedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı.

Resepsiyona eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılması da dikkat çekti.

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