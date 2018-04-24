T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Samsat'taki depremle ilgili bilgi aldı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Samsat’taki depremle ilgili olarak bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’dan bilgi aldı

24 Nisan 2018 21:46

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Samsat’taki depremle ilgili olarak bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti. Yaralılara Allah’tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’la da görüştüğü kaydedildi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman SamsattakiBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağdanCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı ErdoğanYaralılara AllahtanCumhurbaşkanı ErdoğanınAdıyaman MilletvekiliTBMM Başkan Vekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24