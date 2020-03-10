Benzinde 60 kuruş, motorinde 56 kuruş indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 60 kuruş, motorin fiyatlarında 56 kuruş indirime gidildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu benzin ve motorin indirimi için resmi açıklama geldi. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatının yüzde 30'dan fazla düşmesinin ardından EPGİS, 11 Mart 2020'den itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim. 11/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere, Benzinde 60 Motorinde 56 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Erdoğan, Brüksel dönüşünde açıklamıştı

Brüksel ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Brent petrol fiyatlarının düşmesinin ardından gelişmeleri şu sözlerle değerlendirmişti:

"Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum.

Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor.

Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."