T24 LogoT24 Logo
Gündem

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİTTİ

* Erdoğan'ın ardından yakın koruması Ali Erdoğan uçağa bindi

17 Eylül 2017 16:02

* Erdoğan\'ın ardından yakın koruması Ali Erdoğan uçağa bindi. Diğer korumaların ise uçağa binmediği görüldü. 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İdris TİFTİKCİ - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu\'na katılmak üzere ABD\'ye gitti. Erdoğan saat 10.45 sıralarında Kısıklı\'da  bulunan konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne geldi. Burada seyahati öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı TMBB Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş uğurladı.

SOYLU İLE SOHBET ETTİ
Erdoğan\'ın eşi ile birlikte uçağa yürüdüğü sırada ve uçağa binmeden hemen önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sohbet ettiği görüldü. Erdoğan ardından TC-CAN uçağına bindi. Erdoğan\'ın ardından yakın koruması Ali Erdoğan uçağa bindi. Diğer korumaların ise uçağa binmediği görüldü. 

Görüntü Dökümü:
---------------------
- Erdoğan\'ın askeri selamlaması
- Solu ile konuşması
- Emine Erdoğan\'ın görüntüsü
- Protokolle tokalaşması;
- Uçağa binmesi
- Korumaların görüntüsü
- Ali Erdoğan\'ın uçağın merdivenlerinde görüntüsü
- Detaylar

DHA FEED


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdoğanAli ErdoğanDiğerGülseli KENARLIKamera Hüseyin ASLIYÜCETİFTİKCİRamazan EĞRİDHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanBirleşmiş MilletlerGenel KuruluABDKısıklıAtatürk Havalimanı Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24