Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Gülseli KENARLI - Hüseyin ASLIYÜCE - İdris TİFTİKCİ - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu\'na katılmak üzere ABD\'ye gitti. Erdoğan saat 10.45 sıralarında Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne geldi. Burada seyahati öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı TMBB Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş uğurladı.

SOYLU İLE SOHBET ETTİ



Erdoğan\'ın eşi ile birlikte uçağa yürüdüğü sırada ve uçağa binmeden hemen önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sohbet ettiği görüldü. Erdoğan ardından TC-CAN uçağına bindi. Erdoğan\'ın ardından yakın koruması Ali Erdoğan uçağa bindi. Diğer korumaların ise uçağa binmediği görüldü.

(FOTOĞRAF)