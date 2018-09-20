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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ (2)

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD’li şirketlerin yöneticilerini kabul etti

20 Eylül 2018 02:00

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde, ABD’li şirketlerin yöneticilerini kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada \"Bu önemli toplantı birbirimizi daha iyi anlamamıza, birbirimizin bakış açısını daha yakından öğrenmemize imkan verecektir. Amerika ile olan stratejik işbirliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığı ile daha da güçleneceğine inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Toplanıdan detaylar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

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