Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Büyükelçisi'nin veda ziyaretini kabul etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın veda ziyaretini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Sırbistan ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili bir soru üzerine, "Bu büyükelçi şu anda veda ziyaretlerinde bulunuyor. Veda ziyaretlerini kabul etmiyoruz. ABD’nin Türkiye’deki temsilcisi olarak da görmüyoruz" yanıtını verdi.

"Bu ajanlar ABD başkonsolosluğuna nasıl sızdı? Sızmadıysa bunları buraya kim soktu?" diyen Erdoğan, "Hiçbir devlet kendisini içeriden tehdit edecek bu ajanlara izin vermez. Türkiye Cumhuriyeti de dün de söyledim bir kabile devleti değildir." ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Böyle bir şeye müsamaha etmemiz mümkün değildir. Bu büyükelçi şu anda veda ziyaretlerinde bulunuyor. Veda ziyaretlerini kabul etmiyoruz. ABD’nin Türkiye’deki temsilcisi olarak da görmüyoruz.