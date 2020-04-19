Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü: Salgına karşı ekonomik iş birliği konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerde ele alındı. İki lider, Koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomiye oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, Koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”