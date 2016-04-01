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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile görüştü; gündem güvenlik ve terörle mücadeleydi

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü

01 Nisan 2016 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki ikili temasları çerçevesinde ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Başkan Obama'nın Washington'daki Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna Beyaz Saray'da verdiği yemek sonrasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmede, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve mülteciler ile alakalı olarakTürkiye-ABD arasındaki işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, ayrıca IŞİD’i geriletme ve ortadan kaldırmaya yönelik ortak çabaları daha artırmak için neler yapılabileceği konusunun da ele alındığı ifade edildi.

 

Obama'dan taziye mesajı

 

 

ABD Başkanı Obama'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Diyarbakır’daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziye, yaralılar için de şifa dileklerini ileterek, Türkiye’nin güvenliği ve terörizme karşı ortak mücadele hususundaki desteklerini teyit ettiği belirtildi.

 

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında yapılan ikili görüşmede bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve mülteciler ile ilgili olarak Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Görüşmede, ABD Başkanı Obama, Diyarbakır’daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziye, yaralılar için de şifa dileklerini ilettiği ve Türkiye’nin güvenliği ve terörizme karşı ortak mücadele hususundaki desteklerini ilettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, IŞİD'i geriletme ve ortadan kaldırmaya yönelik ortak çabaları daha artırmak için neler yapılabileceği konusunu da ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve çerçevesinde yarın da ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

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