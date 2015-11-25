Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü.Görüşmede, Türk hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi konusu ele alındı.

ABD Başkanı Obama, Türkiye'nin ulusal egemenliğini savunma hakkının ABD ve NATO tarafından desteklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, benzer hadiselerin tekrarlanmamasını güvence altına alacak düzenlemeleri yapmanın, gerilimi düşürmenin önemi hususunda hemfikir olduklarını belirtti. İki lider, Suriye'de siyasi geçiş sürecini sağlamak üzere DAİŞ'e karşı ortak mücadeleyi sürdürme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

Obama, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma hakkı olduğunu belirterek Rusya'ya IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirme çağrısında bulunmuştu.