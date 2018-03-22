T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile bölgesel konuları değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü duyurdu

22 Mart 2018 20:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesine dair konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi. 

Bu, iki lider arasında iki aylık aradan sonra ilk telefon görüşmesi oldu. Görüşme, Ankara'nın Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezine girmesinin ardından geldi. Erdoğan konuşmalarında bundan sonraki hedefler olarak Suriye'de Menbiç ve Irak'ta Sincar'ı göstermişti.

ETİKETLER

donald trumprecep tayyip erdoğanabdtürkiyetelefon görüşmesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24