Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile bölgesel konuları değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesine dair konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.

Bu, iki lider arasında iki aylık aradan sonra ilk telefon görüşmesi oldu. Görüşme, Ankara'nın Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezine girmesinin ardından geldi. Erdoğan konuşmalarında bundan sonraki hedefler olarak Suriye'de Menbiç ve Irak'ta Sincar'ı göstermişti.