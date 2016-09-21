Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüştü

Birleşmiş Milletler 71. Dönem Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile kalmakta olduğu The Peninsula Hotel'de görüştü.

Erdoğan'ın Biden ile basına kapalı görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmede, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi, Suriye, sığınmacılar, YPG ve terör konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye Türk tarafında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirliğioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank ve Genelkurmay Başkanlığından Tuğgeneral Levent Ergün katıldı.

ABD tarafında ise Biden'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Anthony Blinken, Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Enerji İşleri Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Avrupa İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktör Charles Kupchan, Avrupa ve Avrasya İşleri Özel Danışmanı Anna Makanju görüşmede yer aldı.