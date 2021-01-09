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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

09 Ocak 2021 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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