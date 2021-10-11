'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tahliye edildi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' ettiği gerekçesi ile 28 Eylül'de tutuklanan Denizli CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, serbest bırakıldı.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Odabaşıoğlu'nun, 28 Eylül’de Honaz’da yapılan Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia edilmişti.

Toplam 13 gün Denizli D Tipi cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra bugün Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkan Odabaşıoğlu için tahliye kararı verildi.

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözümüz aydın kardeşim özgürlük senin hakkın" dedi. (ANKA)

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